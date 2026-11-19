ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع مجلس المديرين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة، لمتابعة الإجراءات المنفذة والجاري تنفيذها لتعزيز سلامة التشغيل وانتظام حركة القطارات.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة العاجلة التي تستمر لمدة عام لتكثيف أعمال الصيانة ورفع معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكك الحديدية.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها، وتشمل تعديل نظام ورديات العمل، وتشكيل فرق تفتيش ثابتة ومتنقلة للرقابة اليومية على أطقم تشغيل القطارات والتأكد من الالتزام بالتعليمات، والمرور المفاجئ على القطارات وأبراج الإشارات والمحطات والورش، ومتابعة انتظام تشغيل أجهزة التحكم الآلي (ATC)، إلى جانب تعيين 4 مفتشي قاطرات من ذوي الخبرة للإشراف على قائدي القطارات بمنطقة القاهرة تمهيدًا لتعميم التجربة، وزيادة تشكيل قطارات القاهرة – منوف – طنطا إلى 7 عربات اعتبارًا من 17 نوفمبر، و8 عربات بأوقات الذروة اعتبارًا من 21 نوفمبر.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها، وتشمل تحديث لائحة سلامة التشغيل، والتوسع في مراقبة التشغيل بأبراج الإشارات، واستخدام التقنيات الحديثة لفحص القضبان وتأمين مثبتات السكة ضد السرقة، واستكمال تعيين العناصر الفنية والتشغيلية، وتركيب كاميرات مراقبة بالجرارات وعلى الخطوط، وتطوير منظومة لضمان عدم فصل أجهزة (ATC) وإعادة تنظيم تشغيل بعض قطارات «تحيا مصر» على الخطوط الطوالي مع توفير خدمات بديلة للركاب.

وعقب الاجتماع، تفقد الوزير محطة مصر برمسيس، حيث تابع انتظام حركة القطارات ومستوى الخدمات المقدمة، والتقى بعدد من الركاب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم.



كما تابع الوزير مشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة – بني سويف بطول 125 كم، الذي ينفذه تحالف هيتاشي وأوراسكوم للإنشاءات، ويشمل تطوير الإشارات والمزلقانات وإنشاء مركز تحكم مركزي ببولاق الدكرور، حيث شهد دخول برج إشارات بشتيل الخدمة كأول برج يتم تشغيله ضمن المشروع، وتفقد برج إشارات الجيزة الجاري تنفيذه، موجهًا بتكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية.



وأكد الوزير أهمية تطوير نظم الإشارات في زيادة معدلات السلامة والأمان والحد من الأخطاء البشرية، وتحقيق التحكم الآلي في حركة القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط وتحسين انتظام التشغيل.



كما استقل الوزير أحد موتورات السكة الحديدية من محطة قطارات صعيد مصر إلى محطة الجيزة لمتابعة حالة البنية الأساسية وأعمال التأمين الهندسي والصيانة ورفع كفاءة السكة، ثم تفقد محطة الجيزة لمتابعة انتظام التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

