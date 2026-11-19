أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياستنا المالية تدعم النمو والاستثمار، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المصري اليوناني، لافتًا إلى أننا نتطلع لدور أكبر للبنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة في مصر.

قال الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع «البنوك اليونانية» الرائدة بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، إن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى ٥٧,٥ مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، محققًا الزيادة العاشرة على التوالي، لافتًا إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٢٩,٦٪ لتسجل ٤٧,٣ مليار دولار.

ارتفاع تكلفة التأمين

أضاف كجوك، أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى ٣,٧ تريليون جنيه في يوليو ٢٠٢٦، مقابل ٣ تريليونات جنيه في يونيو ٢٠٢٥.

أوضح الوزير، أننا نواصل تنويع مصادر التمويل الدولي ضمن خطة إصدارات بقيمة ٣ مليارات دولار، لافتًا إلى أن الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات ومصادر التمويل وخفض التكلفة.