تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق مسيرة حاشدة لحفظة القرآن الكريم في قرية مناشي التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث جابت المسيرة شوارع القرية وسط أجواء من الفرحة والبهجة، واحتفاء كبير من الأهالي بأهل القرآن.

وأظهرت الصور المتداولة مشاركة عدد من حفظة القرآن الكريم في المسيرة، وسط تجمعات من أبناء القرية الذين حرصوا على استقبالهم والاحتفاء بهم، في مشهد عكس حالة من الفخر والاعتزاز بحفظة كتاب الله.

ولاقت المسيرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالمشهد، معتبرين أن تكريم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم يمثلان رسالة مهمة للأجيال الجديدة، ودافعًا للاهتمام بحفظ كتاب الله.

وتعكس هذه المبادرة روح المحبة والتقدير لأهل القرآن، كما تؤكد حرص أهالي قرية مناشي على غرس حب كتاب الله في نفوس الأطفال والشباب، وتشجيعهم على حفظه والتمسك بتعاليمه.