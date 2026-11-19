سجل قطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر مؤشرات نمو إيجابية، مع ارتفاع إيرادات إحدى الشركات العاملة بالقطاع إلى 8.086 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 6.573 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 23%.

وشهد نشاط المدفوعات الإلكترونية نموًا بنسبة 49%، بإيرادات بلغت 768.7 مليون جنيه، فيما ارتفعت إيرادات التمويل الاستهلاكي بنسبة 48% إلى 2.018 مليار جنيه، وسجل تمويل المشروعات نموًا بنسبة 20%، محققًا 2.819 مليار جنيه.

وأكد المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، أن النتائج تعكس استمرار نمو أنشطة الشركة وتنوع خدماتها المالية، مشيرًا إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة للصكوك، وإضافة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

وأوضح أن خطط التوسع تشمل السوق السعودية، بعد الحصول على ترخيص مبدئي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالشراكة مع مؤسسات محلية.

من جانبه، أشار المهندس محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا، إلى مواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير خدمات المدفوعات، ووصول عدد التجار المنضمين إلى إحدى منصات التمويل إلى 50 ألف تاجر.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه الشركة نتائج أعمالها وخططها التوسعية، وشبكتها التي تضم أكثر من 500 فرع ونحو 250 ألف نقطة بيع إلكترونية نشطة في 27 محافظة، بما يدعم انتشار الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في مصر.

