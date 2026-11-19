خرجت طفلة لم تتجاوز 8 سنوات من منزل والدها بحجة شراء بعض متطلبات المنزل، لكنها لم تعد، لتتحول واقعة تغيبها إلى منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة من التساؤلات حول مصيرها وملابسات اختفائها، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة.

وبدأت تفاصيل القصة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من والد الطفلة، الذي يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتغيب ابنته عقب خروجها من المنزل لشراء بعض المتطلبات، وعدم عودتها مرة أخرى.



وعلى الفور، جرى فحص المنشور المتداول وتكثيف التحريات لكشف ملابسات تغيب الطفلة، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليها بمنطقة حدائق حلوان، أثناء وجودها برفقة أحد أقاربها.



وبسؤال الطفلة، كشفت أنها تركت منزل والدها بمحض إرادتها، بسبب سوء معاملته لها، وهو ما دفعها إلى مغادرة المنزل وعدم العودة إليه.



وعقب العثور عليها، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تسليم الطفلة إلى أهلها، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.