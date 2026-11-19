كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين حال قيامهما بمحاولة سرقة أسلاك كهربائية من داخل كابينة تابعة لإحدى شركات الإتصالات بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) ، وتم بإرشادهما ضبط (حقيبة – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 17/ الجارى من إحدى كبائن الإتصالات الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.