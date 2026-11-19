تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء محاولتهما سرقة أسلاك كهربائية من داخل كابينة تابعة لإحدى شركات الاتصالات بالقاهرة، ونجحت في ضبطهما.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبإرشادهما جرى ضبط حقيبة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب محاولة السرقة بتاريخ 17 من الشهر الجاري، من إحدى كبائن الاتصالات بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق.