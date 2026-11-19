تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وسط تحذيرات من التباين الملحوظ بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، واستمرار تكون الشبورة المائية على عدد من الطرق، خاصة في الصباح الباكر، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، إلى جانب درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

أكدت منار غانم أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، مع ارتفاع درجات الحرارة بنحو درجة مئوية عن معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم ما بين 25 و26 درجة مئوية.

وأوضحت أن الطقس يميل إلى الحرارة نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 10 إلى 12 درجة مئوية، حيث تسجل الصغرى في القاهرة 16 درجة، وتتراوح بين 14 و15 درجة مئوية في المدن الجديدة.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

وحذرت المتنبئ الجوي من استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، والتي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى تراجع كثافة الشبورة مقارنة بالأيام الماضية، مع ضرورة استمرار الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، لتجنب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فرص سقوط الأمطار والأتربة المثارة

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضحت منار غانم أنها ستكون ضعيفة على معظم أنحاء الجمهورية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وأضافت أن بعض المناطق الغربية ومناطق من محافظة الوادي الجديد قد تشهد ظهور أتربة ورمال مثارة، بينما تكون حركة الرياح معتدلة على باقي المحافظات.

نصائح للمواطنين بشأن تقلبات الطقس

ونصحت منار غانم قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء خلال فترات الصباح الباكر، مع تشغيل كشافات الشبورة المائية، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

كما حذرت المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتخفيف الملابس بصورة مبالغ فيها، مؤكدة أهمية ارتداء الملابس المناسبة، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.