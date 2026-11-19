أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، التعامل مع تهديد صاروخي أطلقته الفصائل المسلحة باتجاه العاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية يجري حصرها.

ونقلت قناة «العربية» عن التحالف قوله إن قواته تعاملت مع التهديد الصاروخي الذي استهدف الرياض، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم آثار الحادث وتحديد حجم الأضرار الناجمة عن سقوط الشظايا.

ويأتي التطور في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي السعودية، بالتزامن مع اتساع المواجهة العسكرية في المنطقة، وما تفرضه من تحديات أمنية على المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن، الأربعاء 18 نوفمبر، اعتراض وتدمير صاروخين من طراز «كروز» أُطلقا باتجاه منطقة الرياض في هجومين منفصلين، وفقًا لبيانات المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي.



كما شهدت الأيام الماضية إعلانات متكررة عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مناطق سعودية مختلفة، بينها الرياض والمنطقة الشرقية ومناطق جنوب المملكة، وسط تحذيرات من استمرار التهديدات التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت المدنية.