أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستقدم 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين الاقتصادات المشاركة.

ويأتي الإعلان في سياق الكلمة التي ألقاها شي خلال فعاليات قمة «أبيك» المنعقدة في مدينة شنجن الصينية، حيث طرح رؤية بكين لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ودعم التجارة الحرة والاستثمار المفتوح، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مشترك لدول المنطقة.

وأكد الرئيس الصيني أهمية تحويل التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادئ إلى مشروعات عملية ومبادرات مشتركة، مع التركيز على إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز الترابط بين الاقتصادات، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وتندرج المبادرة المالية ضمن توجه صيني أوسع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، في ظل تحديات تواجه الاقتصاد العالمي، من بينها تصاعد النزعات الحمائية والتوترات التجارية وتباطؤ النمو، فضلًا عن التنافس المتزايد بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وكان شي جين بينج قد دعا، في مستهل أعمال القمة، إلى تعزيز التجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة التوجه نحو التكامل بدلًا من الانقسام والشرذمة، والعمل على بناء شراكات جديدة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.

وتكتسب المبادرة أهمية في ظل استضافة الصين اجتماعات المنتدى هذا العام، وسعيها إلى تأكيد دورها في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، بالتزامن مع مشاركة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط ترقب للمباحثات المرتبطة بالتجارة والأمن والتطورات الدولية.