شهد مقر انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنجن الصينية، اليوم الخميس، لقاءً جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، في مشهد لفت الأنظار قبل القمة الثلاثية المرتقبة بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وسبق ترامب نظيره الروسي في الوصول إلى مقر الفعالية، حيث كان الرئيس الأمريكية من أوائل القادة الذين دخلوا إلى موقع الاستقبال الرسمي، قبل أن يظهر بوتين ويتبادل التحية والمصافحة مع ترامب، بينما وقف شي جين بينج إلى جوارهما، وفقًا للقطات المصورة التي نشرتها وسائل إعلام دولية.



وكان شي جين بينج قد استقبل ترامب شخصيًا لدى وصوله إلى مطار شنجن، في استقبال رسمي لافت، تبادلا خلاله التحية والعناق، بينما استقبل مسؤول صيني رفيع الرئيس الروسي لدى وصوله إلى المدينة، في اختلاف عكس تباين مستوى الاستقبال المخصص للزعيمين.



ومن المقرر أن يعقد ترامب وبوتين وشي جين بينج اجتماعًا ثلاثيًا على هامش القمة، الخميس 19 نوفمبر، لمناقشة عدد من الملفات الدولية، من بينها الحرب في أوكرانيا، والتطورات المرتبطة بالحرب على إيران، وقضايا الحد من التسلح النووي، إلى جانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الثلاث.

ووفقًا للكرملين، خُصص نحو ساعة للاجتماع الثلاثي، كما يُنتظر عقد لقاء بين ترامب وبوتين بمشاركة عدد من أعضاء وفدي البلدين، دون إجراء مفاوضات ثنائية موسعة، رويترز.

وتحظى القمة باهتمام دولي واسع، باعتبارها تجمعًا استثنائيًا للقادة الثلاثة في توقيت تتشابك فيه الأزمات العسكرية والتجارية والأمنية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه مباحثاتهم بشأن الملفات الأكثر تأثيرًا في المشهد الدولي.