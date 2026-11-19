كشفت ريهام حمدي الإعلامية الرياضية خبر إيقاف اللاعب جون بيرلازا رسميًا لمدة 8 سنوات بعد رميه حجرًا في وجه الحكم المساعد، مما استدعى خضوع الحكم لعملية جراحية، على أن يستمر الإيقاف حتى 19 أكتوبر 2034.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«بشكل رسمي، إيقاف اللاعب جون بيرلازا لمدة 8 سنوات لرميه حجر في وجّه الحكم المساعد.. اضطر الحكم إلى إجراء عملية جراحية بعد إصابته. اللاعب موقوف حتى 19 أكتوبر 2034».

حيث أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإكوادوري لكرة القدم توقيع عقوبة قاسية على اللاعب جون ميشيل بيرلازا، بإيقافه لمدة 8 سنوات عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بعد اعتدائه على حكم مساعد خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة في الإكوادور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 17 أكتوبر الماضي، خلال مواجهة فريقي سيوداد دي يانتزازا وريو أجواريو، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، عندما ألقى بيرلازا، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، حجرًا باتجاه الحكم المساعد لينين جيوفاني أوخيدا نونيز، في الدقيقة 96 من عمر المباراة، ليسقط الحكم متأثرًا بالإصابة، ويتم إيقاف اللقاء.

كما قرّرت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب حتى 19 أكتوبر 2034، مع إعلان الاتحاد الإكوادوري عزمه مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل تعميم العقوبة على مستوى العالم، لمنع اللاعب من ممارسة أي نشاط كروي خارج بلاده أيضًا.