أفادت وسائل إعلام عراقية بأن الأمنية نجحت في إلقاء القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي، على خلفية اعترافات أمام القضاء بوجود عمليات تهريب نفط في جرف الصخر.



ويعد الموسوي من بين 9 مسؤولين أمنيين وإداريين قرر رئيس الوزراء علي الزيدي، إعفاءهم من مناصبهم وإحالة المتهمين إلى القضاء، بعد أن أكد التحقيق الحكومي وجود تهريب ومصاف نفطية وحالات تلاعب في المنطقة.

وتفجرت القضية في 9 نوفمبر الجاري، مع تداول تقرير استخباري صادر عن وزارة الداخلية يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج، استناداً إلى صور أقمار صناعية تمتد من 2021 إلى 2026.

ومن جانبها ، نفت كتائب حزب الله، التي تسيطر على المنطقة، وجود أي تجاوز على الأنابيب، حيث وصف المتحدث العسكري باسمها أبو طالب السعيدي، خلال مؤتمر صحفي داخل الجرف، المعمل الموجود هناك بأنه “بدائي” ومتروك.

ووجه الزيدي، الاثنين الماضي ، القوات المسلحة بدخول جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج الكتائب منها تتحدث تقارير عن انتهائها غداً الجمعة.