شهدت فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لحظة إنسانية وتاريخية مؤثرة، خلال استضافة المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي في لقاء ماستر كلاس أقيم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حيث استعاد جانبًا من ذكرياته الشخصية المرتبطة بثورة التحرير الجزائرية، وكشف عن قصة صورة نادرة ظهر فيها ممسكًا بالكاميرا أثناء تصوير أحداث الثورة، مؤكدًا أن والده استشهد خلال الثورة الجزائرية.

وخلال اللقاء، عرض المهرجان صورة للمخرج أحمد راشدي وهو يحمل كاميرته في أثناء توثيق أحداث ثورة التحرير الجزائرية، وهي الصورة التي تحمل دلالات خاصة في مسيرته الشخصية والفنية، إذ لم تكن علاقته بالثورة مجرد ارتباط تاريخي أو موضوع سينمائي تناوله في عدد من أفلامه، بل كانت جزءًا أصيلًا من حياته وذاكرته العائلية، خاصة بعد استشهاد والده خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخ الجزائر.

وتوقف راشدي أمام الصورة مستعيدًا ذكرياته مع الثورة، موضحًا أن والده كان من شهدائها، في شهادة إنسانية كشفت عن عمق الصلة التي تجمعه بتاريخ بلاده، وكيف تحولت الكاميرا إلى وسيلة للتعبير عن الذاكرة الوطنية وتوثيق الأحداث التي شكلت وجدان الشعب الجزائري، فضلًا عن دور السينما في الحفاظ على تاريخ النضال الوطني ونقله إلى الأجيال الجديدة.

ويكتسب ظهور راشدي في مهرجان القاهرة السينمائي أهمية خاصة، كونه يأتي بعد غياب استمر نحو 17 عامًا عن المشاركة في المهرجان، إذ كانت آخر مشاركة له خلال الدورة الثالثة والثلاثين عام 2009، عندما قدم فيلمه «مصطفى بن بولعيد»، الذي تناول سيرة أحد أبرز قادة الثورة التحريرية الجزائرية، واستعرض جانبًا من تضحياته ودوره في مسيرة النضال من أجل استقلال الجزائر.

ويأتي تنظيم الماستر كلاس وتكريم المخرج الجزائري الكبير تقديرًا لمسيرته السينمائية الممتدة، وما قدمه من إسهامات بارزة في السينما الجزائرية والعربية، سواء على مستوى الإخراج أو الإنتاج، إلى جانب اهتمامه بالقضايا المرتبطة بالتاريخ والهوية والحرية والإنسان، وهي الموضوعات التي حضرت بقوة في عدد كبير من أعماله، وأسهمت في ترسيخ مكانته باعتباره أحد الأسماء المهمة في تاريخ السينما الجزائرية.

وخلال مشواره الفني، قدم أحمد راشدي مجموعة من الأفلام التي استلهمت أحداثها من التاريخ الجزائري والذاكرة الوطنية، وسعت إلى توثيق محطات مهمة من مسيرة الشعب الجزائري في مقاومة الاستعمار، ومن أبرزها أفلام «فجر المعذبين» و«الأفيون والعصا» و«علي في بلاد السراب»، إلى جانب أعمال أخرى تناولت الثورة الجزائرية وشخصياتها التاريخية، في محاولة لتقديم قراءة سينمائية للأحداث التي صنعت استقلال البلاد.

ولم تقتصر تجربة راشدي على السينما الجزائرية فحسب، بل امتدت إلى التعاون مع عدد من أبرز المخرجين وصناع السينما في مصر والعالم العربي، حيث جمعته علاقة فنية بالمخرج المصري الراحل يوسف شاهين، وشارك معه في فيلمي «العصفور» و«عودة الابن الضال»، في تجربة تعكس انفتاحه على مدارس سينمائية مختلفة وحرصه على مد جسور التعاون بين السينما الجزائرية والمصرية.

كما امتدت إسهاماته إلى مجال الإنتاج السينمائي، إذ ساهم في إنتاج فيلم «الأقدار الدامية» للمخرج خيري بشارة، إلى جانب تعاونه مع سعد نديم في إخراج فيلم «العار لأمريكا»، فضلًا عن مشاركته في إنتاج الفيلم العالمي «Z» للمخرج اليوناني كوستا غافراس، وهو العمل الذي حقق حضورًا دوليًا بارزًا وحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ممثلًا اليونان.

وتعكس هذه المحطات المتنوعة طبيعة تجربة أحمد راشدي، التي تجاوزت حدود العمل السينمائي المحلي لتصبح جزءًا من حركة سينمائية عربية ودولية أوسع، خاصة مع اهتمامه بالأعمال ذات البعد السياسي والإنساني والتاريخي، وقدرته على توظيف السينما في طرح قضايا المجتمع والحرية والعدالة، إلى جانب الحفاظ على الذاكرة الوطنية.

ويشكل لقاء راشدي مع جمهور مهرجان القاهرة السينمائي فرصة لاستعادة مسيرة أحد أبرز المخرجين الجزائريين، والتعرف على كواليس تجاربه الفنية وعلاقاته بعدد من رموز السينما العربية والعالمية، فضلًا عن الوقوف أمام الجانب الشخصي من حكايته مع ثورة التحرير الجزائرية، التي لم تكن مجرد خلفية تاريخية لأفلامه، وإنما تجربة إنسانية وعائلية تركت أثرًا عميقًا في تكوينه ووعيه الفني.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي والقارة الأفريقية، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، مستقطبًا نخبة من صناع السينما والفنانين والنقاد من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تقديم عروض سينمائية وندوات ولقاءات متخصصة تسلط الضوء على التجارب السينمائية المختلفة.

ويحظى المهرجان باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، باعتباره المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة «A»، وهو ما يعزز مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية الدولية، ويؤكد دوره في دعم صناعة السينما وفتح مساحات للتواصل والتبادل الثقافي بين صناع الأفلام من مختلف الدول.