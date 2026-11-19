قال علاء حامد، رئيس اتحاد أبناء النوبة المصريين واتحاد النوبيين المهجّرين بنصر النوبة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة المنقبين عن الذهب لاقت ترحيبًا واسعًا، مؤكدًا أنها أعادت الأمل إلى أبناء المنطقة بعد معاناة طويلة من المشكلات المرتبطة بعمليات التنقيب عن الذهب.

وأضاف حامد خلال لقاء كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن ما يجري حاليًا يستهدف تنظيم عمليات التنقيب من خلال القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر، مشددًا على أن ثروات البلاد حق لجميع المصريين، وأن الاستفادة منها يجب أن تتم وفقًا للقانون وتحت إشراف مؤسسات الدولة.

وأوضح أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يحقق فوائد متعددة، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين العاملين في هذا المجال، من خلال حصولهم على التصاريح الرسمية وتسليم إنتاجهم إلى الدولة مقابل الحصول على مستحقاتهم، بما يتيح لهم إيداع أموالهم في البنوك والعمل بصورة قانونية وعلنية.

وأشار إلى أن إحكام الدولة السيطرة على حدودها يمثل أهمية كبيرة لحماية الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة التحقق من هوية كل من يدخل الأراضي المصرية وخلفيته، بما يضمن أمن المواطنين وأسرهم ويحافظ على استقرار البلاد.

وفيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها بعض الأطراف من أبناء المنطقة بشأن المبادرة، أوضح حامد أن الأمر يرجع إلى سوء فهم لما جرى خلال مؤتمر القاهرة، إذ اعتقد البعض أن هناك أفرادًا سيذهبون للسيطرة على مناطق التنقيب والجبال والاستحواذ على ثرواتها، بينما كان الهدف الحقيقي من تلك التحركات هو التواصل مع أبناء القبائل الذين يعمل أبناؤهم في مناطق التنقيب، ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع الدستور والقانون.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت الأمور في نصابها الصحيح، مشيرًا إلى أن أبناء النوبة يميلون دائمًا إلى الاحتكام للقانون ويرفضون مظاهر البلطجة وانتشار السلاح، باعتبار أن سيادة القانون تحقق الطمأنينة للجميع.

وشدد على ضرورة ترسيخ مفهوم الدولة لدى المواطنين، باعتبارها الأرض والشعب والمؤسسات، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية.