كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض حال قيامه بالتعدى على آخر بالضرب بزعم تعرضه لإحدى السيدات بالبحيرة، وقيام الأخيرة بتصوير الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 /أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل وسيدة ، مقيمان بذات الدائرة ) لقيام الأول بالتعدى عليه بالضرب، وتهديده بسلاح أبيض بتحريض من الثانية لخلافات الجيرة بينهم، وقيام الأخيرة بتصوير الواقعة بهاتفها المحمول ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد التشهير به.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أيدا ماسبق ، وتم بإرشاد الأول ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .