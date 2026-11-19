نشرت الجريدة الرسمية ، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3311 لسنـة 2026 ، والذي نص على أنه ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​⁠​بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛وعلى طلب محافظ الغربية ؛وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ تقــــــرر :

( المــادة الأولى )تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250م2 ضمن القطعة رقم (18) بحوض الشرقية الكبيرة ناحية قرية الغريب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح هيئة الأوقاف المصرية لتوسعة مسجد نور الإسلام .

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( المــادة الثانية )يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

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