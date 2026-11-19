اعتمد قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «أبك»، اليوم الخميس، وثيقة مشتركة تحت مسمى «رؤية قادة أبك لعام 2026 في شنتشن»، بدلا من إصدار «إعلان» مشترك، في خطوة تمثل تغييرا في الصيغة المعتادة للبيانات الختامية للقمم السابقة.

ودعا البيان، الذي حمل عنوان «رؤية قادة أبك لعام 2026 في شنتشن»، اقتصادات الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون لمواجهة عدد من التحديات والمخاطر المتزايدة، من بينها عمليات الاحتيال عبر الإنترنت واختراق البيانات، بما يعكس الاهتمام المتنامي بالقضايا المرتبطة بالأمن الرقمي وحماية المعلومات في ظل التوسع المتسارع للاقتصاد الرقمي.

ووفقا لمصدر مطلع على الأمر، فإن الصين، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، هي التي اختارت استخدام مصطلح «رؤية» بدلا من «إعلان» في تسمية الوثيقة المشتركة، دون أن يقدم المصدر تفاصيل إضافية بشأن دوافع هذا الاختيار.

ويأتي اعتماد الوثيقة في إطار اجتماعات منتدى «أبك» الذي يضم اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين أعضائه، إلى جانب تنسيق الجهود بشأن القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويكتسب البيان أهمية في ضوء تركيزه على التهديدات الرقمية، وفي مقدمتها الاحتيال الإلكتروني وتسريب البيانات واختراق الأنظمة، وهي تحديات باتت تفرض نفسها على أجندة التعاون بين الاقتصادات الكبرى، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية في التجارة والمعاملات الاقتصادية.