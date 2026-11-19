قال النائب فايز أبو حرب، أمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تستهدف بالأساس مصلحة أبناء أسوان والبحر الأحمر، باعتبارهم الأكثر ارتباطًا بهذا النشاط والأدرى بطبيعة مناطق التنقيب.

وأضاف خلال خلال فعاليات مؤتمر الدهابة بأسوان نقلتها إكسترا نيوز، أن الاتحاد لا يعمل في مجال التنقيب عن الذهب ولا يستهدف الدخول فيه، نظرًا لوجوده في محافظات بعيدة عن مناطق النشاط، مشيرًا إلى أن دور الاتحاد يتمثل في دعم المبادرة والاستماع إلى مطالب العاملين ونقلها إلى الجهات المعنية.

ولفت إلى أن اللقاءات التي عُقدت مع الشباب شهدت حوارًا مباشرًا بينهم وبين ممثلي الأجهزة المختصة، مع الرد على أسئلتهم واستفساراتهم بشفافية، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع يحقق مصلحة مشتركة للعاملين والدولة؛ إذ يتيح للأهالي الحصول على مستحقاتهم بصورة رسمية وإيداع أموالهم في البنوك واستثمارها في مشروعات تضمن مستقبلهم.

ودعا العاملين إلى التمسك بالمبادرة والتعاون لإنجاحها، بما يضمن ممارسة النشاط في إطار قانوني وآمن، ويحافظ على مكتسباتهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في ظل التحديات والمخاطر المرتبطة بالحدود.