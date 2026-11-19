

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن اللاعب ينظر إلى المباراة باعتبارها فرصة لفتح صفحة جديدة مع القلعة الحمراء.

وأوضح إبراهيم عبد الجواد أن إمام عاشور يرى أن مواجهة بيراميدز تمثل فرصة مهمة لاستعادة مكانته وتأكيد قدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبته في تجاوز ما حدث مؤخرًا والعودة بقوة إلى المشاركة مع الأهلي.

وأضاف أن وائل جمعة والحسين عموتة أكدا للاعب خلال الجلسة التي جمعتهما به أن المسؤولية عما حدث تقع عليه، قائلين له: «أنت اللي قصرت في حق نفسك»، مع التأكيد على أن الأهلي لا يتوقف على أي لاعب، وأن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول.

وتأتي هذه التطورات قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وبيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تحظى بأهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام بيراميدز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، فيما يطمح الفريق السماوي إلى مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.