افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمعرض «Ceramica Market & HOMEX»، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2026، بمشاركة أكثر من 85 شركة مصرية كبرى، وعلى مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي اتحاد الصناعات وقيادات الشركات والجهات المشاركة.

معرض واحد بـ100 مشوار

ويُنظم المعرض تحت شعار «معرض واحد بـ100 مشوار»، وتحت رعاية وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليقدم منصة تجارية وصناعية متكاملة تجمع مختلف القطاعات المرتبطة بالتشطيبات وتجهيز وتأثيث المنزل الحديث، وتتيح للمواطنين والمهتمين بهذه القطاعات الاطلاع على أحدث المنتجات والتصميمات والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها الشركات المشاركة.

وخلال جولته بأجنحة المعرض، تفقد الدكتور شريف فاروق أجنحة الشركات المشاركة، واطلع على أحدث المنتجات والتصميمات والتطورات التكنولوجية في قطاعات السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وتجهيزات المنازل، واستمع إلى شرح من ممثلي الشركات حول المنتجات المعروضة وخطط الإنتاج والتوسع في السوق المحلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنظيم المعارض المتخصصة يمثل إحدى الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم الصناعة الوطنية، من خلال توفير منصة مباشرة تجمع المنتجين والمصنعين بالمستهلكين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة معدلات البيع والتسويق، وتقليل حلقات التداول، وإتاحة المنتجات بأسعار تنافسية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المعارض المتخصصة تتيح للشركات والمصانع عرض أحدث منتجاتها والتعريف بإمكاناتها الإنتاجية، بما يدعم انتشار المنتجات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والتوسع في الأسواق.

وأضاف أن إتاحة منتجات متنوعة في مكان واحد، مع توفير عروض وتخفيضات حقيقية، تسهم في تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم، خاصة المقبلين على تجهيز وتشطيب وحداتهم السكنية، فضلًا عن تعزيز المنافسة بين الشركات بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات ومستويات الأسعار.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة أكثر من 85 شركة مصرية كبرى، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20 ألف متر مربع، وتضم مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والبانيوهات وخلاطات المياه والأحواض والمطابخ والدريسنج والأجهزة الكهربائية والأبواب والشبابيك وأنظمة UPVC والحلول الذكية والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات والمراتب والإكسسوارات والسجاد.

ويضم المعرض مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المتخصصة في قطاعات السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، إلى جانب تجهيزات وتشطيبات وتأثيث المنزل، بما يتيح للمستهلكين والمهندسين وشركات المقاولات والقائمين على المشروعات القومية والخاصة الاطلاع على أحدث التصميمات والتقنيات والمنتجات، ويوفر مختلف احتياجات المنزل الحديث تحت سقف واحد.

ويستهدف المعرض دعم حركة الأسواق من خلال تقديم عروض وخصومات وتخفيضات نهاية العام، وإتاحة المنتجات مباشرة أمام المستهلكين بأسعار تنافسية، بما يساعد المقبلين على التشطيبات وتجهيز الوحدات السكنية على تلبية احتياجاتهم. كما يسهم في دعم المصانع وخطوط الإنتاج عبر تنشيط المبيعات والترويج للمنتجات الوطنية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالصناعة والتجارة.

ويستقبل المعرض الجمهور مجانًا يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 10 مساءً، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري. كما يوفر حافلات نقل مجانية ذهابًا وعودة من أمام محطة مترو أرض المعارض ومحطة مونوريل المشير إلى مقر مركز مصر للمعارض الدولية طوال ساعات العمل، فضلًا عن تخصيص منطقة للمطاعم داخل صالات العرض لخدمة الزوار.

ويأتي تنظيم الدورة التاسعة عشرة لمعرض «Ceramica Market & HOMEX» استمرارًا لدوره في دعم القطاعات الصناعية والتجارية المرتبطة بالتشطيبات وتجهيزات المنزل، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات المنتجة والمستهلكين، بما يدعم الصناعة الوطنية وينشط حركة الأسواق ويوفر خيارات متنوعة أمام المواطنين.