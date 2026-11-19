أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري حاسمة ومصيرية في موقف الفريقين بالدوري.

وقال “شوبير”، عبر برنامجه الإذاعي: “على الزمالك أن يفوز على الجونة في الجولة القادمة بالدوري المصري حتى يواصل مشوار المنافسة على اللقب، والوصول للنقطة 22”.

وأضاف: "بالنسبة لمباراة الأهلي وبيراميدز، فوز الأول يبقي الثاني في الصدارة بفارق نقطة وحيدة، الأهلي سيصبح 23 نقطة وبيراميدز يبقى 24 نقطة".

وتابع: “في حالة التعادل مع بيراميدز، الأهلي سيصبح ثالثا إذا حقق الزملك الفوز، وتظل المنافسة في الدوري أكثر سخونة أيضا”.

واختتم: “أما فوز بيراميدز سيصل به للنقطة 27 وسيبتعد عن الأهلي بسبع نقاط كاملة، وسيقترب من لقب الدوري المصري لأن فارق الـ7 نقاط ليس من السهل تعويضه”.