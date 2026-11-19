أكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، أهمية تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات داخل ملاعب الكرة الطائرة، وضرورة إلمام الأجهزة الفنية واللاعبين باللوائح والقواعد المنظمة للمنافسات، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأندية وتحقيق العدالة والشفافية بين أطراف المنظومة الرياضية.

وأوضح الاتحاد أن من حق كابتن الفريق الاعتراض على القرارات التحكيمية المتعلقة بتطبيق أو تفسير القواعد، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 15.1.2 من القانون، حيث يحق لقائد الفريق، حال عدم اقتناعه بإيضاح الحكم الأول، إعلان احتفاظه بحقه في تسجيل احتجاج رسمي على القرار، على أن يتم إبلاغ الحكم الأول بذلك فورًا، وتسجيل الاحتجاج على استمارة المباراة الرسمية في نهايتها.

وشدد الاتحاد على أن هذا الحق يتعلق بالقرارات الخاصة بتطبيق أو تفسير قواعد اللعبة، ولا يمتد إلى القرارات الفنية التقديرية للحكام، كما يجب تقديم الاعتراض من خلال قائد الفريق وفي التوقيت والإجراءات المحددة قانونًا.



وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد أن لجنة الحكام تواصل عملها بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية بين جميع الأندية، والارتقاء بمستوى الأداء التحكيمي.



كما جدد الاتحاد تأكيده أهمية الشراكة بين جميع أطراف المنظومة الرياضية، وضرورة التحلي بالروح الرياضية وضبط النفس خلال المباريات، مع إدراك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الأجهزة الفنية واللاعبين، والالتزام الكامل بتطبيق اللوائح والتعليمات المنظمة للمسابقات.



واختتم الاتحاد بيانه بتوجيه الشكر لجميع الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين على تعاونهم الدائم، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.