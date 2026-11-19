لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـ حلوان، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

كواليس حادث سير حلوان

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقة سيارة إسعاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب رواية شهود العيان، كان الشاب يعبر الطريق، وفوجئ بسيارة قادمة بسرعة كبيرة، اصطدمت به بقوة، ولم يتمكن قائدها من تفاديه، ليسقط الشاب مصابًا بإصابات خطيرة فارق على إثرها الحياة.

إجراءات رسمية

وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وضبط قائدها، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.