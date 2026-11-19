قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مسؤولية تعزيز منظومة القانون الدولي تقع على عاتق روسيا والصين والولايات المتحدة، بصفتها الدول المؤسسة للأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس الروسي - على هامش اجتماعه الثلاثي مع نطيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج - أن الدول الثلاث تتشارك في العديد من المصالح المتعلقة بتسوية النزاعات الإقليمية، بما في ذلك النزاع في أوكرانيا.

وذكر أن الصراع في أوكرانيا حظي باهتمام كبير -بناءً على مبادرة من ترامب- مؤكداً أن جميع الدول لديها مصلحة مشتركة في تسوية هذا النزاع.

ويرى الرئيس بوتين أن بإمكان روسيا والصين والولايات المتحدة تعزيز الاستقرار العالمي إذا ما تعاونت فيما بينها بشكل بنّاء.

ويشير بوتين إلى ضرورة أن يناقش الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضايا العالمية والإقليمية، إلى جانب ملف أمن الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن بوتين يعتقد أن الدول الثلاث لا يجمعها فقط كونها من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، بل يجمعها أيضاً مسؤوليتها المشتركة عن الحفاظ على السلم الدولي.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الموضوع الرئيسي للقمة الثلاثية التي تجمع بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن الصينية هو الحفاظ على السلام العالمي.

كما شدد شي جين بينغ خلال القمة على ضرورة تعاون الصين وروسيا والولايات المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والعمل معا لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.