أجرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أول محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شينزين الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن مسئول ياباني لم تسمه قوله إن تاكايتشي عرضت مواقف بلادها خلال اللقاء، الذي استمر نحو 30 دقيقة، كما أثارت قضية الصحفي الياباني يوكي إيماي، المحتجز في روسيا منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف المسئول أن المواقف التي طرحتها تاكايتشي تضمنت مطالبة طوكيو بحماية أصول الشركات اليابانية في روسيا، مشيرًا إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة استمرار التواصل بين البلدين على «مستويات مختلفة».

ويمثل اللقاء أول محادثات مباشرة بين زعيمين من اليابان وروسيا منذ سبتمبر 2019، كما يعد أول محادثات بين الجانبين منذ المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا مع بوتين قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأفاد المسئول بأن اللقاء عُقد عقب حفل العشاء الذي أُقيم على هامش القمة.