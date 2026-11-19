قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنّ مصر منخرطة في جهود خفض التصعيد بشأن الملف الإيراني، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الأشقاء في المنطقة والدول العربية الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب باكستان وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر تجري أيضًا اتصالات مع الجانب الإيراني، معربًا عن أمله في أن تسود الحكمة والعقل، وأن تنجح الجهود في خفض التصعيد والعودة مجددًا إلى مائدة التفاوض، باعتبار أن التفاوض هو الأسلوب الوحيد الأنجع والأكثر فاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد وزير الخارجية أن مصر تأمل في المضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هي الخطة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية في المنطقة، فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، وتحديدًا الأوضاع في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة بذل الجهود وفرض هذه الرؤية على جميع الأطراف لتنفيذها، بما في ذلك ممارسة أقصى درجات الضغط لضمان تطبيق الخطة، موضحًا أن المرحلة الأولى لم تُنفذ بالكامل حتى الآن.

وأشار عبد العاطي إلى أن هدف دخول 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لم يتحقق حتى الآن، بسبب المراوغة ووضع العراقيل من الجانب الإسرائيلي أمام دخول هذه الشاحنات.

ولفت إلى أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الخطة لم تبدأ حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، والتعافي المبكر، وإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن هذه الاستحقاقات جميعها مهمة، ولا بد من العمل على تنفيذها.