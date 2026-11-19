أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل باستمرار على خفض التصعيد في المنطقة.

وقال عبد العاطي - في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية، اليوم الخميس - إن تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكونجرس الأمريكي هو تكريم لمصر والشعب المصري العظيم و زعيم راحل قاد مصر وكان له رؤية تاريخية وهو الذي فتح الباب أمام تحقيق السلام في الشرق الاوسط ومصدر سعادة لأي مصري وعربي أن يتم تكريم زعيم عربي ومصري لأول مرة من خلال منحه اعلى وسام مدني تمنحهه الولايات المتحدة وبالتالي هذا محل اعتزاز .

وأكد وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي يقود مصر الان للعمل على تحقيق السلام العادل والشامل وصنع السلام في المنطقة وخفض التصعيد وترقية الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن الحلول العسكرية التي لن تقود إلا للدمار والتخريب .

وشدد وزير الخارجية على أن مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي منخرطة في التنسيق مع الاشقاء في الدولة العربية الشقيقة بمجلس التعاون الخليجي ومع باكستان وتركيا وايضا مع الولايات المتحدة وهناك تنسيق كامل للعمل على خفض التصعيد ، لافتا إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الايراني ونامل في ان يسود العقل والحكمة في النهاية وان يتم خفض التصعيد وان نعود مرة اخرى إلى مائدة التفاوض باعتبار ان ذلك هو الاسلوب الوحيد الاكثر فاعلية لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة .

وبشأن غزة ، قال وزير الخارجية إن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب هي الخطة الرئيسية في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وتحديدا بالنسبة للاوضاع في غزة ولابد من بذل الجهود وفرض هذه الرؤية على كافة الاطراف ليتم تنفيذها بما في ذلك اقصى درجات الضغط لتكون هذه الخطة محل تنفيذ خاصة وان المرحلة الاولى لم يتم تنفيذها كاملة بعد ، حتى هدف دخول 600 شاحنة يوميا تحمل مساعدات انسانية لم يتم تحقيقه حتى الان بسبب المراوغة ووضع العراقيل من الجانب الاسرائيلي امام دخول هذه الشاحنات ، والمرحلة الثانية لم نبدا المفاوضات بشأنها خاصة فيما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي والتعافي المبكر واعادة اعمار القطاع وكل هذه استحقاقات مهمة ولابد من العمل على تنفيذها .