قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات يُعد تكريمًا لمصر والشعب المصري العظيم، ولزعيم راحل قاد البلاد وكانت لديه رؤية تاريخية، وفتح الباب أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ تكريم السادات يمثل مصدر سعادة واعتزاز لكل مصري وعربي، خاصة أنه أول زعيم عربي ومصري يُكرَّم من خلال منحه أعلى وسام مدني تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه وزير الخارجية بوضوح إلى حضور الاحتفالية، رغم الظروف المرتبكة والمتشابكة التي تشهدها المنطقة، باعتبار أن هذا التكريم موجّه إلى شخص الرئيس السادات، وإلى مصر والحكومة والشعب والدولة المصرية.

وأكد أن مصر تعتز بهذا التكريم، الذي يدفعها إلى مواصلة العمل والجهد من أجل تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات فتح الباب أمام السلام، لكن السلام العادل والشامل لم يتحقق حتى الآن، ولم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر حاليًا للعمل على تحقيق السلام العادل والشامل، وصنع السلام في المنطقة، وخفض التصعيد، وترقية الحوار والدبلوماسية، والابتعاد عن الحلول العسكرية التي لن تقود إلا إلى الدمار والتخريب.