قررت جهات التحقيق حبس عاطلين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة إحدى السيدات بمدينة نصر، عقب تداول مقطع فيديو يوثق مطاردة قائد سيارة لهما أثناء استقلالهما دراجة نارية.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، إلا أن الفحص أسفر عن تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب جريمة السرقة بتاريخ 14 من الشهر الجاري، بالاشتراك مع المتهم الثاني، الذي سبق ضبطه في اليوم التالي بحوزته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار وسلاح أبيض.

وأضاف المتهمان أنهما تخلصا من الحقيبة المسروقة عقب مطاردة قائد السيارة لهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.