شهد قصر ثقافة الطارف لقاءً بعنوان "الهوية في عالم مُتغير"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وقدّم اللقاء أحمد أبو بكر وناقش من خلاله تعريف الهوية، وكيف حافظت مصر على هويتها على مر العصور، وكيف ننمي الهوية لدى الشباب، وأعد قصر ثقافة أرمنت لقاءً ثقافيًا "شفرات النص وشعرية القص" ألقاها عمرو عبد الصبور اخصائي ثقافي موضحا شفرات النص هي الوسائل التي ينتج بها النص دلالاته، أما شعرية القص فهي الكيفية الفنية التي يُشكَّل بها السرد ويكتسب بها جماله وتأثيره.

نفذ قصر ثقافة الأقصر بقسم الفنون التشكيلية ورشة فنية بعنوان (فن وابتكار) تدريب رنا محمد، كما اعد نشاط الطفل لقاء توعوي عن( أهمية الوعي الصحى للطفل ) اوضحت أسماء محمد احمد مناع مدير عام مركز النيل للإعلام سابقا أهمية الوعي الصحى للأطفال، و مقومات الصحة السليمة للأطفال التغذية الجيدة.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعدت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة بعنوان " التسامح جسر المحبة وبناء المجتمع " أوضح الشيخ حسين محمد مفهوم التسامح وأثره في نشر المحبة والسلام بين أفراد المجتمع ، و التسامح في الأديان السماوية وترسيخ قيم العفو والرحمة ، متناولا نبذ التعصب والكراهية وقبول الاختلاف واحترام الآخرين ، دور التسامح في تعزيز الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، و التسامح ليس ضعفًا، بل قوة ترتقي بالإنسان وتبني الأوطان، و بجانب ذلك أعد بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان" الكمبيوتر كوسيلة للتقدم" القاها م/ ماريو عزت وتحدث عن إستخدامات الحاسب الآلي المتعددة وتطبيقاتها ، كما أعد ورشة فنية تدريب ولاء محمود.

وأقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان: "التنشئة السياسية السليمة للشباب" ألقاها محمد حنفى إخصائي ثقافي، مشيرًا إلى مفهوم التنشئة السياسية، وارتباط التنشئة السياسية بالشباب مظاهر تمكين الشباب، وجهود الدولة والقيادة السياسية بالشباب وتمكينهم سياسيًا.