شهدت منطقة عزبة الخزان بمدينة إسنا جنوب الأقصر الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب، بتكلفة تقترب من 6 ملايين جنيه، في مشروع استهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين معدلات ضخ المياه إلى المنازل، بعد شكاوى الأهالي من ضعف تدفق المياه بالمنطقة.

وانطلقت أعمال المشروع في 19 يونيو الماضي، واستمرت حتى 17 نوفمبر الجاري، وشملت إحلال وتجديد شبكة المياه بأكثر من 20 شارعًا داخل عزبة الخزان، من خلال تركيب مواسير جديدة ساهمت في تحسين كفاءة الشبكة وسرعة تدفق المياه، وهو ما انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وأدخل حالة من الارتياح بين الأهالي عقب الانتهاء من الأعمال.

ويُعد المشروع من المشروعات الخدمية المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة أن تحسين شبكة المياه يسهم في تخفيف معاناة الأسر ورفع كفاءة وصول المياه إلى المنازل، في ظل التوسع في أعمال تطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية.

وفي أعقاب الانتهاء من المشروع، أعرب زكريا عطاي، نقيب موظفي جمارك الأقصر وأحد أبناء عزبة الخزان، عن تقديره لما تحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أعمال إحلال وتجديد الشبكة كانت مطلبا مهما لأهالي المنطقة، وأن الانتهاء منها يمثل خطوة ملموسة نحو تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ووجه عطاي الشكر للمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه ومتابعته لملفات الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ثمن جهود أحمد عبد الحميد آدم، عضو مجلس النواب، في دعم مطالب أهالي المنطقة، مشيدًا كذلك بتعاون شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ودور قياداتها والعاملين بها في تنفيذ المشروع والاستجابة لاحتياجات الأهالي.

كما أعرب عن تقديره للواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر سابقا، والمهندس فرج عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي، والمهندس هاني مصطفى، رئيس قطاع إسنا لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عماد عبد الكريم، مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي غرب إسنا، والمهندس أشرف رزق، مدير إدارة المشروعات بشركة مياه الشرب بإسنا، لما بذلوه من جهود في متابعة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد حتى الانتهاء منها.

وأكد أن الأهم بالنسبة للأهالي هو استمرار تحسن الخدمة والحفاظ على كفاءة الشبكة الجديدة، بما يضمن وصول مياه الشرب بصورة أفضل للمنازل، مشيرا إلى أن إنهاء مثل هذه المشروعات الخدمية ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويستحق التقدير لكل من ساهم فيه.