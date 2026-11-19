نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار وزارى رقم 178 لسنة 2026 بتاريخ 6/10/2026 ، الخاص بنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۲۱۰۱۲۹۷)، والكائن فى حوض أم عسكر - نمرة (٩) - ناحية الجيزة والدقى - محافظة الجيزة، بمساحة مقدارها ( 561٫50م2) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض.

ونص قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1048 لسنة ٢٠٢٤ ، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۲۱۰۱۲۹۷)، بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (۱۷) بتاريخ 27/4/2024 ؛ وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۲۱۰۱۲۹۷)، بمحافظة الجيزة، ؛ وتحقيقا للصالح العام ؛ تقــــــرر :

(المادة الأولى) تنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة الهرم الجديدة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۲۱۰۱۲۹۷)، والكائن فى حوض أم عسكر - نمرة (٩) - ناحية الجيزة والدقي - محافظة الجيزة، بمساحة مقدارها ( 561٫50م2) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض.

(المادة الثانية) تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلي جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .