تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الخميس مع استمرار المخاوف بشأن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما أبقى معنويات المستثمرين هشة قبيل بدء تداول أسهم شركة أنثروبيك، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي “كلود”، بعد تسجيلها أكبر طرح عام أولي في تاريخ أسواق الأسهم.

وبلغت قيمة أنثروبيك نحو 1.5 تريليون دولار على أساس التقييم المخفف بالكامل، لتصبح أول شركة كبرى تطور نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

ومن المتوقع أن يخضع أداء السهم في أول جلسة تداول لمراقبة وثيقة، باعتباره مؤشرًا على مدى استعداد المستثمرين لمواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقالت أنثروبيك إن سعر الطرح بلغ 83 دولارًا للسهم، متجاوزًا النطاق السعري المستهدف سابقًا، ما مكّن الشركة من جمع 81 مليار دولار، لتسجل بذلك أكبر طرح عام أولي في تاريخ سوق الأسهم.

ودفعت ردود الفعل الأولية المتعاملين إلى رفع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 1%، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنحو 0.6%؛ لكن الأسهم الآسيوية تراجعت بقوة، بقيادة أكبر ثلاث شركات لصناعة الرقائق الإلكترونية، وهي شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وسامسونج، وإس كيه هاينكس، التي انخفضت أسهم كل منها بنحو 2%.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 1%، بينما هبطت الأسهم التايوانية 3.8%، كما انخفض أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان التابع لمؤسسة إم إس سي آي بنسبة 1.9% إلى أدنى مستوى في 7 أشهر، وكان يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 6%، وهي الأكبر منذ أوائل مارس.

وتعرضت ثقة المستثمرين في الذكاء الاصطناعي لاضطراب خلال الأسابيع الماضية بسبب المخاوف المتعلقة بقدرة هذه التكنولوجيا على تحقيق أرباح، إلى جانب حجم الديون الضخمة اللازمة لتمويل وبناء البنية التحتية المرتبطة بها.

ورغم التوقعات القوية التي أعلنتها شركة إنفيديا لصناعة الرقائق هذا الأسبوع، فإن الأسواق لم تتجاهل حالة عدم اليقين التي أثارتها مغادرة رئيسها التنفيذي جنسن هوانج الأسبوع الماضي، في وقت استبعد فيه مجلس إدارة الشركة فكرة إعادة تعيينه.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مع تزايد التوقعات باتجاه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية، بعد تصريحات متشددة لمحافظ المجلس كريستوفر والر عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وبلغ اليورو 1.0978 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أبريل 2025، فيما سجل الين الياباني 157.42 ين للدولار، وبلغ الجنيه الإسترليني 1.31515 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 103.92 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى في 19 شهرًا.

وقال والر إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لخفض التضخم، سواء من خلال رفع الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، أو استخدام البيان الصادر عقب الاجتماع لتوجيه توقعات الأسواق نحو المزيد من الزيادات.

وجاءت تصريحات والر بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، ما دفع الأسواق إلى الاستعداد لرفع أسعار الفائدة.

وتشير تسعيرات المتعاملين إلى احتمال يبلغ 90% لرفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في الاجتماع المقبل.

وفي أستراليا، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.75% إلى أدنى مستوى في 10 أشهر، بعد صدور بيانات ضعيفة بشأن سوق العمل عززت الاعتقاد بأن أسعار الفائدة الأسترالية ربما بلغت ذروتها.