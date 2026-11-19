سجل سعر الدولار اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، هدوء نسبي أمام الجنيه في البنوك العاملة في مصر .

ارتفاع سعر الدولار

وكانت قد صعد سعر الدولار بقوة الشهر الماضي ثم عقبها تراجعات اقل حده من الصعود حتي وصل إجمالي الصعود 240 قرشا تقريبا.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الخميس 19-11-2026 ضمن نشرته الخدمية.

اعلى سعر للدولار

و بلغ أعلى سعر لبيع الدولار 53.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه في بنك نكست وبيت التمويل الكويتي 53.88 جنيه.

سعر الدولار في البنوك

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك البركة والتجاري الدولي CIB وبنك مصر وبنك الإسكندرية 53.87 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل في بنوك:" فيصل الإسلامي وقناة السويس والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي" 53.87 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار أمام الجنيه

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي نحو 53.86 جنيه للبيع و53.76 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي وQNB نحو 53.85 جنيه للبيع و53.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في بنك نكست وبنك بيت التمويل الكويتي 53.88 جنيه للبيع، و53.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.86 جنيه للبيع، و53.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي 53.85 جنيه للبيع، و53.75 جنيه للشراء.