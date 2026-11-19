قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة على أرض زراعية، بدائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق في ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز، تخللها إطلاق أعيرة نارية دون وقوع إصابات.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، ضم الأول شخصًا في العقد الخامس من العمر ونقيبه، بينما ضم الطرف الثاني شخصًا في العقد الرابع من العمر ونقيبه، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن خلافات الجيرة على أرض زراعية كانت وراء نشوب المشاجرة، حيث بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى تبادل السباب والتعدي بالضرب، قبل أن تتصاعد الأحداث بإقدام أحد أفراد الطرف الثاني على استخدام سلاح ناري وإطلاق أعيرة في الهواء بقصد تهديد الطرف الآخر.

ولم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة ووجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة والأرض الزراعية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، للوقوف على كافة ملابسات المشاجرة.