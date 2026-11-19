​لقيت فتاة مصرعها وأُصيب شقيقاها، مساء اليوم الأربعاء، إثر سقوط حائط عليهم بقرية كفر فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

​كان اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بورود بلاغ بانهيار حائط على ثلاثة أشقاء بالقرية المشار إليها. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الحادث.

​وأسفر الحادث عن وفاة الفتاة حبيبة مجدي محمد عبد العال، متأثرة بتوقف في عضلة القلب والتنفس داخل مستشفى سرس الليان العام، حيث باءت محاولات الطاقم الطبي لإنقاذ حياتها بالفشل.

​كما أسفر الحادث عن إصابة شقيقيها الطفلين؛ حسن (6 سنوات) بكسر في الساق، ومحمد (12 عامًا) بإصابات متفرقة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهما الصحية، فيما حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.