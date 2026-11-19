كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أكرم الجوهري عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2026 مقابل 4.9 مليار دولار خلال سبتمبر 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 7.4%.

الواردات المصرية من مختلف دول العالم

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 10.6 مليار دولار خلال سبتمبر 2026 مقابل 8.2 مليار دولار خلال سبتمبر 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 29.7%.

قيمة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم لتسجل 15.9 مليار دولار خلال سبتمبر 2026 مقابل 13.1 مليار دولار خلال سبتمبر 2025 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.3%.

الصادرات المصرية لمختلف دول العالم

وأظهرت أحدث بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتصل إلى 42.2 مليار دولار خلال أول 9 شهور من عام 2026 مقابل 39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 3.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 8.1%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 95.9 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقابل 75.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 20.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم لتسجل 138.1 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقابل 114.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 24 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21%.