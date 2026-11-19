أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة في الأغنام التي يشتريها أصحابها ويتولون تغذيتها بالأعلاف ثم يبيعونها، مؤكدة أن هذه الأغنام لا تجب فيها زكاة الأنعام؛ لأنها لا تُعد من الأنعام السائمة التي ترعى من نبات الأرض معظم العام، وإنما يتحدد الحكم الشرعي بشأنها وفق الغرض من شرائها وطريقة استغلالها.

وبينت الفتوى أن عدم وجوب زكاة الأنعام على الأغنام التي تعتمد على العلف في غذائها لا يعني إعفاءها من الزكاة بصورة مطلقة، إذ تخضع لزكاة عروض التجارة إذا كان صاحبها قد اشتراها بقصد الاتجار بها وبيعها وتحقيق الربح منها، وذلك عند توافر الشروط الشرعية اللازمة لوجوب الزكاة.

سبب عدم وجوب زكاة الأنعام على الأغنام المعلوفة

يستند الحكم الشرعي إلى أن زكاة الأنعام ترتبط بشروط محددة، من بينها أن تكون الأنعام سائمة، أي ترعى من نبات الأرض معظم العام، وهو ما لا ينطبق على الأغنام التي يشتريها أصحابها ويتكفلون بتوفير الأعلاف اللازمة لتغذيتها.

وأوضحت الفتوى أن الأغنام التي يشتريها صاحبها ويعلفها ثم يحتفظ بها بغرض البيع تدخل في حكم عروض التجارة، إذا كان الغرض من شرائها هو الاتجار وتحقيق الربح، وبالتالي تُحسب زكاتها وفق الأحكام المنظمة لزكاة الأموال المعدة للتجارة، وليس وفق الأنصبة المحددة لزكاة الأنعام السائمة.

شروط إخراج الزكاة عن الأغنام المعدة للتجارة

حددت الفتوى شروط وجوب الزكاة على الأغنام المشتراة بغرض التجارة، وفي مقدمتها أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، الذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إلى جانب مرور حول قمري كامل على امتلاك النصاب.

وأضافت أنه عند توافر هذه الشروط، تجب الزكاة بنسبة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% من القيمة الإجمالية للأغنام المعدة للتجارة عند حلول موعد الزكاة، وفقًا للأحكام الشرعية الخاصة بزكاة عروض التجارة.

طريقة حساب زكاة الأغنام المخصصة للتسمين

وبحسب الحكم الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية، فإن صاحب الأغنام التي يشتريها بقصد التجارة ويقوم بتعليفها ثم بيعها، يتعين عليه تقييم قيمة الأغنام عند حلول موعد إخراج الزكاة، فإذا بلغت هذه القيمة النصاب الشرعي ومر عليها حول قمري كامل، وجب عليه إخراج 2.5% من قيمتها زكاةً عن عروض التجارة.

ويختلف هذا الحكم عن زكاة الأنعام السائمة، إذ تعتمد زكاة الأغنام المعدة للتجارة على قيمتها المالية باعتبارها من عروض التجارة، بينما تخضع الأغنام السائمة للأحكام الشرعية الخاصة بزكاة الأنعام، التي تتحدد وفق أنواعها وأعدادها وأنصبتها المقررة شرعًا.