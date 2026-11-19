تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالبة، لاتهامها برش مادة «سيلف ديفنس» على زميلاتها داخل مدرسة النعام التجارية بمنطقة عين شمس، ما أسفر عن إصابة 8 طالبات بحالات إغماء.

كواليس واقعة طالبة عين شمس

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بقيام طالبة برش مادة «سيلف ديفنس» على عدد من الطالبات داخل المدرسة، ما أدى إلى إصابة 8 منهن بحالات إغماء، وعلى الفور جرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ضبط الطالبة المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالبة المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أن ذلك حدث على سبيل المزاح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.