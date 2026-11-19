يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4967 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5795 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6623 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46360 جنيها

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ دولار الصاغة نحو 54.91 جنيه، مقابل 53.75 جنيه في البنوك، وهو السعر الذي يعتمد عليه التجار في تسعير الذهب محليًا بالتوازي مع سعر الأونصة عالميًا.

ويعكس الفارق بين السعرين، البالغ نحو 1.16 جنيه، علاوة تفرضها السوق على الدولار المستخدم في تسعير المعدن الأصفر.