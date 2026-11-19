واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها بنهاية تعاملات مساء أمس الأربعاء.

وخلال السطور التالية يستعرض سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بمستهل التعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026

سجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6570 جنيهًا للبيع و6525 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يُعد الذهب عيار 21 الأكثر إقبالًا من المصريين في عمليات شراء الحلي والمشغولات الذهبية والمدخرات، وقد سجل 5750 جنيهًا للبيع و5710 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4930 جنيهًا للبيع و4895 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

وتداول سعر جرام الذهب عيار 14عند 3835 جنيهًا للبيع و3805 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21، نحو 46 ألف جنيه للبيع و45.680 ألف جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا ومحليًا

بلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية نحو 3722.04 دولار.

بينما سجلت الأونصة بالجنيه المصري نحو 204.395 ألف جنيه للبيع و202.975 ألفًا جنيه للشراء.

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ دولار الصاغة نحو 54.91 جنيه، مقابل 53.75 جنيه في البنوك، وهو السعر الذي يعتمد عليه التجار في تسعير الذهب محليًا بالتوازي مع سعر الأونصة عالميًا.

ويعكس الفارق بين السعرين، البالغ نحو 1.16 جنيه، علاوة تفرضها السوق على الدولار المستخدم في تسعير المعدن الأصفر.

عوامل مؤثرة في أسعار الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأونصة الذي يمثل المرجع الأساسي لتسعير الذهب في مختلف الأسواق، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه الذي يؤثر ارتفاعه أو انخفاضه مباشرة في السعر المحلي، إضافة إلى العرض والطلب محليًا خاصة في مواسم الزواج والمناسبات، والمصنعية والدمغة اللتين تضافان إلى سعر الجرام عند الشراء ولا تُستردان عند البيع.