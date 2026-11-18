توقع المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن تشهد أسعار الذهب عودة إلى الارتفاع مرة أخرى بعد منتصف عام 2027، في ظل ارتباط حركة المعدن الأصفر بالتغيرات الدولية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية والتحركات بين القوى الكبرى قد تترك تأثيرًا مباشرًا على الأسعار العالمية.

القمة الأمريكية الصينية الروسية قد تغير الأسعار

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، إن المتغيرات العالمية أصبحت سريعة وعنيفة، ولا يمكن توقع مسارها أو نتائجها بصورة مؤكدة، موضحًا أن الذهب يتأثر بهذه التحولات، سواء كانت مرتبطة بالاقتصاد العالمي أو بالتوترات والصراعات الدولية.

وأضاف أن القمة الثلاثية الأمريكية والصينية والروسية قد تكون من العوامل التي تغير اتجاهات أسعار الذهب عالميًا، لارتباط المعدن الأصفر بالتغيرات في العلاقات الدولية، لافتًا إلى إمكانية حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار حال توقف الحرب الإيرانية الأمريكية.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن حركة الأسعار لا يمكن فصلها عن المشهد العالمي، إذ تتداخل قرارات الدول الكبرى والتطورات السياسية مع العوامل الاقتصادية في تحديد اتجاهات السوق، وهو ما يجعل التنبؤ بمستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة أمرًا صعبًا.

وأشار إلى أن التراجع الحالي يأتي في ظل هذه المتغيرات، لكنه لا يعني بالضرورة استمرار انخفاض الأسعار، متوقعًا أن يعود الذهب إلى مستويات الارتفاع السابقة، مع إمكانية تجاوزها، بحسب تطورات الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة.