أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم تأخير الصلوات بسبب الدروس والمحاضرات، وأداء الصلوات الفائتة عند العودة إلى المنزل، موضحًا أهمية المحافظة على الصلاة في أوقاتها وعدم جعل الدراسة سببًا لتأخيرها.

حكم تأخير الصلوات بسبب الدروس والمحاضرات

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن الله سبحانه وتعالى قال: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، وهو ما يؤكد ضرورة الالتزام بمواقيت الصلاة وعدم تأخيرها دون عذر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الطالب الذي يحضر محاضرة أو درسًا يحين خلاله وقت الصلاة، وينتهي درسه قبل دخول وقت الصلاة التالية، عليه أن يحرص على أداء الصلاة فور انتهاء المحاضرة، وألا ينشغل أولًا بتناول الطعام أو الشراب أو القيام بأمور أخرى يمكن تأجيلها، مؤكدًا أن الصلاة ينبغي أن تكون أولى أولوياته بعد انتهاء الدرس.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مشاغل الحياة والعمل والدراسة لا تتوقف، وإذا استسلم الإنسان لانشغاله بها وأجّل الصلاة، فقد يجد نفسه أمام أكثر من صلاة متراكمة، ويعتاد التأخير حتى يصل إلى مرحلة التهاون في أداء الفريضة، محذرًا من خطورة هذا الأمر.

وشدد الدكتور علي فخر على أن العمل والدراسة ينبغي أن يُنظَّما بما يسمح بأداء الصلاة في وقتها، وليس العكس، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى ترتيب الوقت والهمة والنشاط، ويمكن للطالب أن يستعد للصلاة بالوضوء قبل المحاضرة، ثم يتوجه إليها مباشرة عند انتهائها، بدلًا من تأجيلها إلى حين العودة إلى المنزل.