نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3201 لسنـة 2026، بشأن مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية «الروضة-دميرة- عمار- تقاطع جمصة» ، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم «شرنقاش- زيان» ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة «رافد جمصة» بنطاق محافظة دمياط .



حيث نص قرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3201 لسنـة 2026 على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية «الروضة - دميرة - عمار - تقاطع جمصة» ، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم «شرنقاش - زيان» ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة- جمصة «رافد جمصة» فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ تقــــــرر :

( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية «الروضة-دميرة- عمار- تقاطع جمصة» ، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم «شرنقاش- زيان» ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة «رافد جمصة» بنطاق محافظة دمياط .

( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1448 هـ ( الموافق 12 أكتوبر سنة 2026 م ) .

وكانت قد أعدت وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022 ، قالت فيها :

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۸۷۷ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء عدد (٤) كبارى علوية «الروضة - دميرة - عمار - تقاطع جمصة» وعدد (۲) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم «شرنقاش - زيان» ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة «رافد جمصة» من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2022

و طلبت الهيئة المصرية العامة للمساحة تجديد القرار المشار إليه بعاليه للمناطق التى لم يتم العرض والنشر لهـا بمحافظة دمياط حتى يتسنى إستكمال إجراءات صرف التعويضات للمستحقين طبقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته .

وتنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».

وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد كامل مبلغ التعويضات المطلوبة بنطاق محافظة دمياط والمقدر بنحو ٨٫٩٥٠ مليون جنيه . مرفق طيه الآتى : كشف معتمد من مديرية المساحة بدمياط وممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم 1). خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم ٣ ) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار ومذكرته الإيضاحية لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۸۷۷ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء عدد (٤) كبارى علوية «الروضة - دميرة - عمار - تقاطع جمصة» ، وعدد (۲) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم «شرنقاش - زيان» ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة «رافد جمصة» من أعمال المنفعة العامة وذلك للمناطق التى لم يتم العرض والنشر لها بمحافظة دمياط والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .