بدأ أولياء أمور الطلاب المصريين المقيمين خارج البلاد البحث عن متطلبات التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2026-2027، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الوثائق اللازمة لكل مرحلة تعليمية، بداية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.

ووضعت الوزارة قواعد مختلفة لاستلام ملفات الطلاب، وفقًا لجنسيتهم ونوع المدارس التي التحقوا بها وآخر شهادة دراسية حصلوا عليها، حيث تسمح بعض الحالات بإتمام الإجراءات إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة، بينما تستلزم حالات أخرى إرسال أصول المستندات بالبريد إلى الإدارة المركزية للامتحانات.

وتشمل الفئات التي حددتها الوزارة الطلاب المستجدين، والمنتقلين من المدارس المصرية، والدارسين بالمناهج الأجنبية، بالإضافة إلى طلاب الأزهر والدمج والمدارس الدولية، مع اشتراطات مستقلة لكل فئة.

كيف يتم تسليم ملفات التقديم لامتحانات المصريين بالخارج؟

قبل تجهيز الأوراق، يحتاج ولي الأمر إلى تحديد الفئة التي ينتمي إليها الطالب، لأن طريقة تقديم الملف ليست واحدة لجميع المتقدمين.

وبحسب تعليمات الوزارة، تنقسم الإجراءات إلى ثلاث حالات رئيسية:

المتقدمون لأول مرة: ويشمل ذلك طلاب KG1 والصف الأول الابتدائي بنظاميه العربي واللغات، وطلاب الشهادات الدولية المعادلة وتحديد المستوى والأزهر والدمج في الصفوف من الثاني الابتدائي حتى الثاني الثانوي. ويجب إرسال المستندات المطلوبة مع استمارة التقديم الإلكترونية المطبوعة إلى الإدارة المركزية للامتحانات، إدارة أبناؤنا في الخارج.

ويشمل ذلك طلاب KG1 والصف الأول الابتدائي بنظاميه العربي واللغات، وطلاب الشهادات الدولية المعادلة وتحديد المستوى والأزهر والدمج في الصفوف من الثاني الابتدائي حتى الثاني الثانوي. ويجب إرسال المستندات المطلوبة مع استمارة التقديم الإلكترونية المطبوعة إلى الإدارة المركزية للامتحانات، إدارة أبناؤنا في الخارج. الطلاب الذين سبق لهم الدراسة بمدارس مصرية: يستطيع الطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الثاني الثانوي رفع وثائقهم على المنصة، بشرط وجود نتيجة سابقة مسجلة على موقع الوزارة. وإذا اكتشفت الوزارة اختلافًا في البيانات أو نقصًا في المستندات، يتم إخطار ولي الأمر لاستكمال الملف ورقيًا.

يستطيع الطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الثاني الثانوي رفع وثائقهم على المنصة، بشرط وجود نتيجة سابقة مسجلة على موقع الوزارة. وإذا اكتشفت الوزارة اختلافًا في البيانات أو نقصًا في المستندات، يتم إخطار ولي الأمر لاستكمال الملف ورقيًا. طلاب أبناؤنا في الخارج والمسار المصري: لا يحتاج الطلاب الذين كانوا مقيدين بأحد النظامين خلال العام الماضي إلى إعادة إرسال ملفاتهم بالبريد، ويكفي تحميل ما يثبت قيدهم بالنظام أو صورة النتيجة السابقة.

قائمة أوراق التقديم لمرحلة رياض الأطفال KG1 وKG2

تختلف متطلبات التسجيل في رياض الأطفال بحسب المستوى وجنسية الطفل، فضلًا عن طبيعة الشهادة التي حصل عليها في العام السابق.

المستوى الأول KG1

بالنسبة للأطفال المصريين، يتكون ملف التقديم من استمارة التسجيل الإلكترونية بعد طباعتها وأصل شهادة الميلاد المميكنة بالرقم القومي، دون اشتراط تصديقها من السفارة أو توثيقها، مع العلم أن شهادة الميلاد الأصلية لا تُسترد.

أما الأطفال غير المصريين، فيجب تجهيز استمارة التقديم المطبوعة وأصل شهادة الميلاد المعتمدة والموثقة من السفارة والخارجية، ويجوز استرداد الشهادة في نهاية العام الدراسي.

وفي الحالتين، تُرسل الأوراق بالبريد إلى الإدارة المركزية للامتحانات بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطفل إلكترونيًا.

المستوى الثاني KG2

يحتاج الأطفال المصريون المتقدمون لأول مرة إلى أصل شهادة الميلاد المميكنة، وأصل بيان اجتياز المستوى الأول KG1 بالمنهج المصري، بشرط أن تكون النتيجة مثبتة على موقع وزارة التربية والتعليم.

أما الحاصلون على شهادات دراسية من مدارس داخل مصر، فيمكنهم رفع المستندات على المنصة دون إرسالها بالبريد، ما لم تطلب الوزارة استكمال أوراق إضافية بسبب اختلاف البيانات أو عدم ظهور المستندات المطلوبة.

ويتعين على الطلاب الحاصلين على شهادات من مدارس أجنبية معتمدة أو الأزهر، وكذلك حالات الدمج، إرسال ملفاتهم كاملة بالبريد إلى الإدارة المركزية للامتحانات.

وبالنسبة للأطفال غير المصريين، تشمل الأوراق أصل شهادة الميلاد المعتمدة والموثقة من السفارة، بالإضافة إلى بيان اجتياز المستوى الأول من رياض الأطفال، سواء بالمنهج المصري أو منهج معتمد، مع إمكانية استرداد شهادة الميلاد في نهاية العام.

أما الحاصلون على شهادة KG1 من مدارس المسار المصري أو نظام أبناؤنا في الخارج، فيكفي رفع صورة نتيجة العام السابق على المنصة.

شروط ومستندات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

حددت الوزارة مجموعة من الوثائق المطلوبة للأطفال المصريين الجدد الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، وهي أصل شهادة الميلاد المميكنة، وبيان اجتياز المستويين KG1 وKG2 من رياض الأطفال بالمنهج المصري، على أن تكون النتائج مسجلة على موقع الوزارة.

وبالنسبة للطلاب الذين لديهم شهادات دراسية سابقة من مدارس داخل مصر، يتم رفع المستندات إلكترونيًا، مع الالتزام بإرسال أي أوراق إضافية بالبريد إذا طلبت الوزارة ذلك.

أما الطلاب المنتقلون من المدارس الأجنبية أو الأزهرية، وحالات الدمج، فيجب إرسال ملفاتهم كاملة إلى الإدارة المركزية للامتحانات.

ويُطلب من الأطفال غير المصريين تقديم أصل شهادة الميلاد الأجنبية الموثقة والمعتمدة من السفارة، إلى جانب بيانات اجتياز المستويين KG1 وKG2 من رياض الأطفال بالمنهج الأجنبي، مع إمكانية استرداد شهادة الميلاد بعد انتهاء العام الدراسي.

ويُعفى الأطفال الذين درسوا المستوى الأول والثاني في مدارس المسار المصري أو أبناؤنا في الخارج من إرسال الأوراق بالبريد، ويكتفى برفع صورة من نتيجة العام السابق.

المستندات المطلوبة لطلاب الصفوف من الثاني الابتدائي حتى الثاني الثانوي

بالنسبة للطلاب الذين سبق لهم الدراسة في مدارس مصرية ولديهم نتائج مسجلة على موقع الوزارة، تتم عملية التقديم من خلال رفع المستندات على منصة أبناؤنا في الخارج.

وفي حالة عدم تطابق البيانات أو وجود نقص في الملف، تتولى الوزارة التواصل مع ولي الأمر لتقديم الوثائق المطلوبة ورقيًا.

أما الطلاب القادمون من المدارس الأجنبية أو الأزهر، والمتقدمون لامتحانات تحديد المستوى، وحالات الدمج، فيجب إرسال جميع المستندات الخاصة بهم بالبريد إلى الإدارة المركزية للامتحانات.

أوراق الطلاب الذين كانت دراستهم الأخيرة داخل مصر

يتعين على الطالب الذي حصل على آخر شهادة دراسية له من مدرسة داخل الجمهورية تجهيز المستندات التالية:

أصل شهادة النجاح في آخر صف دراسي، معتمدة من إدارة شؤون الطلبة بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

أصل شهادة الميلاد المميكنة بالرقم القومي.

أصل بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي لإثبات إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

أصل بيان نجاح الصف الأول الثانوي للطلاب المتقدمين للصف الثاني الثانوي.

وبالنسبة للطلاب القادمين من المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية داخل مصر، يجب إرفاق صورة من قرار ترخيص المدرسة الدولية، بشرط أن تكون المناهج معادلة للمستوى العلمي للمناهج المصرية، وفي حالة عدم توافر الترخيص يقدم الطالب شهادة اجتياز امتحان تحديد المستوى.

اشتراطات إضافية للطلاب المتقدمين بنظام اللغات

لا يكفي تقديم بيان النجاح المعتاد للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بنظام اللغات، إذ يجب أن يتضمن المستند بيانات تفصيلية عن المدرسة والدرجات الدراسية.

وتشمل هذه البيانات اسم المدرسة ونوعيتها، ودرجة المستوى الرفيع في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بالإضافة إلى درجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية، مع كتابة اسم اللغة الأجنبية الثانية بوضوح.

كما يشترط اعتماد البيان من إدارة شؤون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها الطالب.

مستندات الطلاب المنتقلين من مدارس خارج مصر

ألزمت الوزارة الطلاب الذين حصلوا على آخر صف دراسي لهم خارج البلاد بتقديم شهادة نجاح أصلية عن الصف الدراسي الأخير، على أن تكون مناظرة للشهادات المصرية، ومصدقًا عليها من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة مصر في الدولة التي صدرت منها الشهادة أو المكاتب الثقافية المختصة.

ويضاف إلى ذلك أصل شهادة الميلاد المميكنة، وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادي، إلى جانب بيان نجاح الصف الأول الثانوي للمتقدمين إلى الصف الثاني الثانوي.

أوراق الطلاب المقيدين بنظام أبناؤنا في الخارج

بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على آخر نتيجة دراسية من خلال نظام أبناؤنا في الخارج، لا تطلب الوزارة إرسال ملف ورقي جديد، ويكتفى بتحميل صورة من الإخطار أو المستخرج أو النتيجة المنشورة على المنصة، مع صورة واضحة من شهادة الميلاد المميكنة بالرقم القومي.

متطلبات طلاب المدارس الدولية في الخارج

تختلف أوراق الطلاب الدارسين بالمؤسسات التعليمية الدولية خارج مصر وفقًا لنوع المنهج ونظام أداء الامتحانات.

فالطلاب الملتحقون بمدارس دولية غير معادلة، والراغبون في أداء امتحانات التعليم العام في جميع المواد، عليهم تقديم أصل شهادة اجتياز امتحان تحديد المستوى في جميع المواد، على أن تكون معتمدة من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية.

أما الطلاب الذين سبق لهم أداء امتحان تحديد المستوى من خلال نظام أبناؤنا في الخارج، فيمكنهم رفع صورة من النتيجة المنشورة على المنصة أثناء التسجيل، إلى جانب صورة الشهادة الدولية المعتمدة لآخر صف دراسي وأصل شهادة الميلاد المميكنة.

كما تتطلب الحالات المعنية تقديم أصول شهادات النجاح الخاصة بإتمام مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي وفقًا للصف الدراسي المتقدم إليه الطالب.

الأوراق اللازمة للطلاب المحولين من التعليم الأزهري

يشترط للطلاب الحاصلين على شهادات أزهرية والراغبين في الالتحاق بنظام التعليم العام تقديم صورة طبق الأصل من موافقة الإدارة المركزية للأزهر على التحويل.

ويجب إرفاق أصل بيان نجاح آخر صف دراسي، وأصل بيان قيد معتمد من الإدارة التعليمية بإحدى مدارس التعليم العام، مع استثناء الطلاب الحاصلين على الصف الثاني الإعدادي من شرط تقديم بيان القيد.

مستندات امتحانات المواد القومية لطلاب المدارس الدولية

يتعين على الطلاب المقيدين بالمدارس الدولية والراغبين في أداء امتحانات المواد القومية تقديم أربعة مستندات أساسية، هي:

أصل بيان القيد بالصف الدراسي المتقدم إليه الطالب من المدرسة الدولية في الدولة المقيم بها.

صورة الشهادة الدولية المعتمدة لآخر صف دراسي.

أصل بيان نجاح المواد القومية في آخر صف دراسي، معتمدًا من الإدارة التعليمية.

أصل شهادة الميلاد المميكنة بالرقم القومي.

شروط التقديم لامتحانات أبناؤنا في الخارج بنظام الدمج

وضعت الوزارة متطلبات إضافية للطلاب الذين يؤدون الامتحانات وفق نظام الدمج، وتشمل تقديم أصل بيان نجاح آخر صف دراسي، على أن يكون موضحًا به قيد الطالب بنظام الدمج أو مختومًا بخاتم الدمج.

كما يجب تقديم أصل خطاب من الإدارة العامة للتربية الخاصة، معتمد من الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية، يتضمن توصيف الحالة المرضية للطالب، إلى جانب صورة تقرير طبي حديث صادر ومعتمد من جهة حكومية مصرية.

وتُطلب هذه المستندات عند بداية مرحلة دراسية جديدة، مثل الصف الأول الابتدائي أو الصف الأول الثانوي.

أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2027

أما الطلاب المتقدمون لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فعليهم تقديم ملف يتضمن المستندات التالية: