يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين 23 و24 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والزراعية، في مقدمتها دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، إلى جانب عدد من الاقتراحات المتعلقة بمشكلات الري ودعم المزارعين.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، المقرر عقدها يوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين وليد صالح التمامي وأمير عبد الهادي الصديق، والمتعلق بتغطية ترعة الشرقاوية بطول 500 متر أمام مدينتي السرو والزرقا بمحافظة دمياط.

ويشهد جدول الأعمال أيضًا مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، حول إصلاح بدالات وآبار الري التي تم إنشاؤها بمعرفة الدولة، وعدم تحصيل رسوم على الفلاحين.