رئيس الشيوخ ينعى ضحايا حادث قطاري الجيزة ويؤكد: أجهزة الدولة تحركت لدعم المصابين

أفادت قناة الأولى، أن رئيس مجلس الشيوخ تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث قطاري الجيزة، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن أجهزة الدولة والوزارات المعنية هرعت فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، والتعامل مع تداعيات الحادث.

وأشار إلى أن الجهود الميدانية تكاملت لإسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، سواء في موقع الحادث أو داخل المستشفيات، بما يعكس سرعة تحرك الجهات المعنية للتعامل مع الحادث وتوفير الدعم اللازم للمصابين.