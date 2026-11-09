منى زكي تثير الجدل بجمالها وأنوثتها في آخر ظهور لها

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة جمهورها جانبًا من رحلتها الأخيرة إلى دبي برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي، معربة عن اعتزازها به وفخرها بالإنجاز الذي حققه، عقب الكشف عن تمثاله الشمعي في متحف «مدام توسو».

إطلالة منى زكى..

تألقت منى زكى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاسود القصير فوق الركبة ونسقت معه شراب شفاف ، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة تبرز أنوثتها و شياكتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الاسود القصير منسدلاً ،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بألوان النود.

وجاءت رسالة منى بالتزامن مع احتفال أحمد حلمي بالكشف عن تمثاله الشمعي داخل متحف «مدام توسو» بدبي، ليصبح أول ممثل عربي يحصل على تمثال شمعي بالمتحف، في خطوة تمثل محطة بارزة في مشواره الفني.

ولم تكتفِ منى زكي بمشاركة لحظات الاحتفال، بل حرصت على التعبير عن دعمها وفخرها بزوجها، وسط تفاعل من متابعيهما مع الصور واللقطات التي جمعتهما في دبي.