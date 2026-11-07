مها متبولي: منى زكي قدمت أداءً استثنائيًا في «طالع نازل».. والقصة واقعية 100%.. خاص

أشادت الناقدة الفنية مها متبولي بأداء الفنانة منى زكي في مسلسل «طالع نازل»، مؤكدة أنها قدمت من خلاله أداءً مميزًا، ونجحت في تقمص الشخصية والتعبير عن تفاصيلها بصدق وطبيعية، بعيدًا عن المبالغة أو الانفعال الزائد.

وقالت مها متبولي فى تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن منى زكي قدمت أداءً استثنائيًا، معلقة: «منى زكي مثلت فى المسلسل كما لم تمثل من قبل.. عرفت تتقمص الشخصية وتعبر عنها بمنتهى الصدق والطبيعية».

كما أثنت على أداء الفنان محمد شاهين، مشيرة إلى أنه تفوق على نفسه، ولفتت إلى أن مريم الخشت قدمت أداءً لافتًا بالنسبة لها وأنها لأول مرة تشهادها تمثل بهذه القوة.

وأضافت مها متبولي ، أن الجزء الاكبر من الإبداع كان من مخرج المسلسل هانى خليفة ، الذي وصفته بالعب قرية مؤكدة أن أعماله تتميز بإتقانه الشديد وحرصه على خروج التفاصيل بصورة متكاملة.

مها متبولي تعلق على انتقاداته مسلسل طالع نازل

وعن الانتقادات التي طالت بعض أحداث المسلسل ، قالت مها متبولي إن هذا الرأي خالي تماما من الدقة ، مؤكدة أنها شاهدت العديد من القضايا فى الواقع التى تشابه أحداث المسلسل وأنه لا يمكن افتراض أن جميع الأشخاص يتصرفون بالمنطق نفسه عند التعرض للخيانة.

وأكدت مها متبولي أن العمل يقدم قصة واقعية، مشيدة بالسيناريو وبأداء منى زكي، معتبرة أن المسلسل يمثل محطة مميزة في مشوارها الدرامي.